Albisola, riapre la galleria pedonale Rossello dopo i lavori di messa in sicurezza

Riaperta la galleria pedonale Rossello, situata lungo l’ex tracciato ferroviario che collega i comuni di Albisola e Celle Ligure. A comunicarlo è l’amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Maurizio Garbarini.

Il passaggio pedonale, chiuso dallo scorso 9 febbraio, torna a essere fruibile dopo un intervento mirato a garantire l’incolumità dei cittadini e la durabilità dell’infrastruttura. I lavori, conclusi in anticipo di oltre un mese rispetto alla stima iniziale di tre mesi, hanno affrontato criticità legate alla staticità della struttura interna e alla funzionalità delle opere in acciaio installate tra il 2007 e il 2009.

Nello specifico, l’intervento è servito a: proteggere il transito pedonale da possibili distacchi e cadute di materiale dalla volta; garantire il corretto allontanamento delle acque di filtrazione dal percorso centrale; ripristinare la piena efficienza delle strutture portanti.

La riapertura della galleria risolve una situazione di potenziale pericolo per la pubblica incolumità: durante il periodo di chiusura, infatti, molti pedoni avevano violato il divieto di transito nella vicina galleria Capotorre sull’Aurelia, mettendo a rischio la propria vita in un tratto stradale dai marciapiedi estremamente stretti e già teatro di incidenti.

Il sindaco Garbarini, che ha monitorato costantemente l’andamento del cantiere, ha espresso soddisfazione per la rapidità dell’esecuzione, sottolineando come sulla pubblica incolumità non si deroghi e che la messa in sicurezza fosse un atto non più rimandabile per prevenire rischi futuri.

Con il ripristino del percorso sul lungomare, cittadini e turisti possono tornare a passeggiare tra Albisola e Celle in totale sicurezza, godendo nuovamente di uno degli scorci più apprezzati del litorale.