Celle revoca la cittadinanza onoraria a Mussolini e la conferisce a Sandro Pertini (FOTO)

Revocata la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini e conferita al Presidente della Repubblica più amato dagli italiani Sandro Pertini.

Ieri sera le delibere sono state approvate nel consiglio comunale di Celle Ligure.

Grazie alla collaborazione dell’ex vicesindaco e zio proprio del Sindaco Marco Beltrame Michele Manzi, conoscitore della storia cittadina, era stata trovata la deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 1924 con la quale era stata conferita la cittadinanza onoraria Mussolini, come avveniva in quegli anni in numerosi Comuni italiani.

Per questo l’amministrazione ha proposto nel parlamento cellese la revoca con il conferimento della cittadinanza onoraria al Presidente nato a Stella.

"Un momento di grande emozione e orgoglio per la nostra comunità. Il Consiglio comunale di Celle Ligure ha conferito con voto unanime la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, figura simbolo dei valori di libertà, democrazia e giustizia che continuano ad ispirare il nostro presente e il nostro futuro - spiega il primo cittadino - Desidero ringraziare di cuore tutti i presenti per aver condiviso questa importante occasione, il Sindaco di Stella, Andrea Castellini, la Presidentessa Marina Lombardi ed il consiglio direttivo dell’Associazione Pertini di Stella, per la loro partecipazione e il costante impegno nella valorizzazione della memoria di Pertini".

Con l’occasione, il Comune ha consegnato due attestati: uno destinato alla famiglia Pertini, ritirato dal Sindaco Castellini e l'altro all’Associazione Pertini di Stella, ritirato dalla Presidentessa Lombardi.

"Un gesto che rafforza il legame con la storia e i valori che Sandro Pertini ha rappresentato per l’Italia" conclude Marco Beltrame.