Emergenza caldo, a Spotorno cinque punti per ripararsi dal caldo e due numeri di telefono per le segnalazioni

Dopo un fine luglio con la colonnina di mercurio ormai sempre più abbondantemente sopra le abituali medie stagionali, anche il mese di agosto si preannuncia non essere da meno. Così l’Amministrazione comunale di Spotorno, in collaborazione con la Croce Bianca locale, il Centro Sociale Anziani Polivalente e la residenza protetta "Opera Pia Siccardi Berninzoni", insieme all'AIB, come risposta alle ondate di caldo previste ha predisposto, in favore di tutta la cittadinanza, una rete di punti di refrigerio e punti sosta presidiati all’interno di locali climatizzati.

Saranno cinque i punti previsti e vi si potranno recare tutti i soggetti fragili e/o in difficoltà a causa delle elevate temperature. A disposizione saranno la sede della Croce Bianca di via Venezia dalle ore 10.00 alle ore 12.00; la Casa del Turismo, presso i giardini di Lungomare Marconi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00; il Centro Sociale Anziani Polivalente che si trova presso il Parco Monticello che sarà invece aperto al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (venerdì e sabato anche in orario 10-12); la residenza Opera Pia "Siccardi Berninzoni" di via Verdi 33 dalle ore 8.00 alle ore 21.00; il municipio di piazza Carlo Stognone dal lunedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 16.00.

Due i numeri di telefono disponibili per informazioni e segnalazioni inerenti l’emergenza caldo: quello dell'Ufficio Servizi Sociali, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 al numero 335.7512234; quello del Comando di Polizia Municipale, il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00 ma anche lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 al numero 335.7512235.