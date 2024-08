La denuncia di Orsa Ferrovie Liguria: "Stipati come sardine sui treni del ponente"

"Il turismo cresce, ma Trenitalia non si adegua al flusso dei viaggiatori". È da anni che il sindacato Orsa Ferrovie Liguria denuncia l’inadeguatezza del materiale rotabile utilizzato per l’effettuazione dei treni Regionali Veloci da e per Ventimiglia.

"Nelle scorse settimane, difatti, per alcuni treni è stato utilizzato il materiale dell’ETR 425 “Jazz” che, pur essendo un treno di recente costruzione, non è adeguato al trasporto di viaggiatori in tratte ad alta frequentazione, in quanto garantisce il trasporto di soli 294 passeggeri seduti".

"Nonostante le numerose e continue segnalazioni, Trenitalia continua a far circolare questi materiali pur sapendo di creare forti disservizi ai viaggiatori, in un contesto già reso complicato dai continui guasti e situazioni di degrado. In tale situazione, a farne le spese, oltre ai viaggiatori, è il personale di Trenitalia, alle prese con continue aggressioni verbali e, in alcuni casi, anche fisiche da parte di un’utenza sempre più esasperata", prosegue il sindacato.

"Continuiamo a chiedere un rapido intervento tramite un cambio del materiale rotabile utilizzato, per consentire ai viaggiatori un viaggio confortevole e non un viaggio da incubo, e maggiore serenità e migliori condizioni lavorative per il personale di accompagnamento", concludono da Orsa Ferrovie Liguria.