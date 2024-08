Sul treno Ventimiglia - Genova ammassati come su un carro bestiame, scatta la protesta

Estate, caldo, afa e proteste. E’ successo sul treno regionale 3371 partito da Ventimiglia e in arrivo a metà pomeriggio a Brignole. Non si trovano posti a sedere e c’è chi si è dovuto rassegnare viaggiando in piedi sino alla meta.

Nervi a fior di pelle e non è certo la prima volta che sui treni del Ponente si assiste a scene del genere: bambini che piangono, la tensione che sale alle stelle, il caldo che si fa insopportabile e un viaggio che sembra più simile a quello delle tratte in India che sulla linea ferroviaria internazionale del Ponente.

C’è chi si è attaccato al cellulare e ha scattato foto poi diventate virali sui gruppi whatsapp come quello dell’Osservatorio Pendolare sempre attento alle problematiche dei viaggiatori.

“Si ripete nuovamente la situazione di qualche giorno fa. Sono veramente scandalosi, non possono utilizzare un Jazz (194 posti a sedere) sulla relazione Ventimiglia – Genova?”, si domanda un pendolare.

Ma è quella foto dove si intravvede un passeggino e gente in piedi a raccontare più di ogni altra cosa, di quel treno 3371 stipato all’inverosimile.