Incidente frontale in tarda serata tra Finalmarina e Finalborgo, un auto a fuoco e un codice rosso

Si è verificato un brutto incidente nella tarda serata di lunedì a Finale Ligure, nel tratto della Provinciale 490 tra Finalmarina e Finalborgo. Due auto hanno infatti impattato frontalmente e uno dei due automezzi è andato a fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia locale di Finale Ligure, la Croce Bianca di Calice e Noli e l'automedica Sierra 1.

L'impatto tra le due autovetture è stato particolarmente violento, con sette feriti, di cui due gravi: uno in codice rosso e l'altro in codice giallo. Il tratto di strada è stato di conseguenza chiuso per facilitare i soccorsi in loco.