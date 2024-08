Vertice tra Toti e Rixi a Roma: “Il patrimonio del centrodestra in Liguria non può essere disperso”

Il nome di Edoardo Rixi resta ‘caldo’ nella rosa dei papabili candidati alla presidenza di Regione Liguria dopo i nove anni di amministrazione guidata da Giovanni Toti.

Lo stesso Toti che oggi, da uomo libero e da comune cittadino senza più ruoli istituzionali, è stato a in tour a Roma per incontrare i rappresentanti nazionali dei partiti del centrodestra sia in ottica elettorale, sia in chiave riforma della giustizia, memore della sua recentissima esperienza personale.

Il vice ministro Rixi era stato indicato come papabile candidato già qualche settimana fa, ma aveva poi declinato l’invito. Ora da più parti si vocifera che il centrodestra ligure sia tornato all’attacco per provare nuovamente a convincerlo.

Circostanza a cui Rixi non fa riferimento nel commentare l’incontro con l’ex presidente Toti, alla presenza del leader nazionale della Lega, Matteo Salvini: “La Liguria ha registrato nell'ultimo triennio una crescita record, oltre la media nazionale in diversi settori chiave, con passi avanti da gigante in termini di investimenti e nuove opere. Un patrimonio che non può essere disperso”.

“L’incontro - aggiunge Rixi - è stata un’occasione per fare il punto su infrastrutture e sviluppo economico della Liguria, ma anche in vista delle elezioni che il centrodestra è determinato a vincere”.

Dichiarazioni di intenti, quindi, ma non è escluso che durante l’incontro romano Toti sia tornato alla carica nel chiedere a Rixi l’eventuale disponibilità a fare da uomo simbolo del centrodestra ligure in chiave elettorale.