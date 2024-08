Albenga, ultimo capitolo della rassegna “Il Passato Presente” all’Ucai: il 9 agosto l’inaugurazione

Venerdì 9 agosto alle ore 19:00 in Piazza dei Leoni ad Albenga presso la sede UCAI, sarà inaugurato il terzo e ultimo capitolo della rassegna artistica “Il passato presente” che vedrà protagoniste le opere di Giorgio di Giorgio, in mostra fino al 21 agosto. L’evento si svolgerà alla presenza della famiglia e vedrà gli interventi di Roberta Bani e Matteo Scavetta.

La personale, la prima dopo la scomparsa dell’artista nello scorso giugno, va a concludere il percorso iniziato con Luigi Pretin e proseguito con Oscar Pelosi, che vede accomunati tre artisti che hanno iniziato ad affermarsi negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso. Nella sale espositive dell’UCAI saranno esposte 25 opere: volti, caseggiati e cattedrali. L’obiettivo è creare un percorso narrativo capace di raccontare il pittore, il quale ha sempre avuto un riguardo particolare per l’essere umano e il contesto in cui vive. A questo, si affianca il desiderio di far percepire la presenza di Di Giorgio e i suoi intenti artistici e morali.

Un uomo noto per la sua arte e il suo impegno sociale, Giorgio di Giorgio è stato più che un semplice pittore. Figlio d’arte – il nonno Ettore è stato un notissimo incisore – ha dedicato totalmente la sua vita alla pittura e alla ricerca, trovando una propria cifra stilistica che attinge dalla tradizione pittorica toscana. La pittura di Di Giorgio è come una finestra aperta sul mondo, pronta a cogliere l’essenza del reale e dell’intimità. Per tutta la sua vita, l’artista si è lasciato ispirare dai paesaggi naturali della sua terra, dalle spiagge alle montagne, o dai quartieri nei quali passeggiava. Con poche linee e punti luce, traccia sulla tela quello che aveva visto e sperimentato per restituire all’osservatore una visione evanescente che talvolta confina con l’astratto.

Curata da Roberta Bani e organizzata da Techne Art Service, la mostra è patrocinata dalla Provincia di Savona, dal Comune di Albenga e dall’UCAI sez. Albenga-Imperia.

La personale sarà aperta tutti i giorni, dal 9 al 21 agosto dalle 19 alle 23.

Chi è Giorgio di Giorgio

L’artista nasce a Viareggio nel 1942. Dopo aver frequentato il liceo scientifico nella sua città natale, si diploma all'Istituto d'Arte di Napoli. Nel 1962 si iscrive all'accademia di Belle Arti di Firenze, dove consegue il diploma di licenza della scuola di pittura nel 1966. Dieci anni dopo ottiene l'abilitazione all'insegnamento di disegno e storia dell'arte, che pratica, per temporanee esperienze didattiche, presso gli istituti d'arte in provincia di Lucca. Nei primi anni ’70, Di Giorgio inizia ad esporre in gallerie di Viareggio e della Toscana e a partecipare e vincere premi e concorsi. Il suo studio diventa un luogo di ritrovo per amici e amanti dell’arte ed è in questo periodo che si fa forte la scelta di impegnarsi a livello sociale aiutando i meno fortunati e svolgendo attività di volontariato legate all’arte. Ammalato da tempo di una rara patologia neurologica, viene a mancare il 4 giugno 2024.