Bardineto, tre piante secolari inserite nel prestigioso elenco degli Alberi Monumentali d’Italia

Il comune di Bardineto annuncia con grande orgoglio che tre alberi secolari sono stati inclusi nel prestigioso elenco degli Alberi Monumentali d’Italia (AMI). Questi maestosi esemplari, due abeti bianchi e un faggio, sono stati riconosciuti per le loro straordinarie dimensioni e veneranda età, rappresentando simboli viventi della ricchezza boschiva del territorio.

Per celebrare e valorizzare ulteriormente questi giganti verdi, sono state installate presso ciascuno di essi delle targhe identificative che forniscono informazioni dettagliate sulle caratteristiche principali degli alberi, alcune nozioni relative alla specie a cui appartengono e interessanti informazioni storico-culturali.

I tre alberi monumentali si trovano in due località distinte del territorio di Bardineto. Tuttavia, è possibile visitarli tutti e tre percorrendo un affascinante circuito ad anello di circa 15 chilometri. Questo percorso parte dal centro del paese e si snoda attraverso strade forestali e alcuni tratti dell’Alta Via, offrendo ai visitatori l'opportunità di godere di una splendida passeggiata immersi nella frescura dei boschi. Durante l'escursione, si possono raggiungere luoghi unici come la malga di Catalano, un'ulteriore gemma nascosta nel verde.

Per chi desidera una visita più breve, è possibile raggiungere una delle due località in un paio d'ore di cammino. Questa opzione permette di ammirare uno degli alberi monumentali e di vivere comunque un’esperienza immersiva nella natura incontaminata di Bardineto.