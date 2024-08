Savona, il 'fai da te' dei residenti di via alla Stra per la pulizia di erbe e cespugli dalla strada

Non si sono fatti spaventare dal caldo di questi giorni e, anche se la colonnina del termometro era alta, si sono occupati della pulizia della strada da erbacce e cespugli.

I residenti di via alla Strà sono tornati all'opera, dopo la pulizia di via Valcada e parte della stessa via alla Strà, lamentando il mancato interesse del Comune alla problematiche che avevano segnalato.