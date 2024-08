Alassio, ruba due cellulari e si scaglia contro i poliziotti: arrestato

I poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Alassio hanno tratto in arresto un trentasettenne marocchino, con precedenti specifici, con l’accusa di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

L’uomo era già stato notato aggirarsi in alcuni negozi del budello di Alassio, con al seguito una grande borsa frigo. Una volta rintracciato dagli operatori, è stato trovato in possesso di due telefoni marca iPhone, di proprietà di due esercenti che avevano contattato il 112 per denunciare il furto del proprio cellulare.

A quel punto, nel tentativo di guadagnare la fuga, lo straniero si è scagliato violentemente contro gli operatori di Polizia, spintonandoli e prendendoli a pugni. In quel frangente è scattato l’arresto.

Al termine degli accertamenti di rito, l’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto. I telefoni cellulari sono stati restituiti ai legittimi proprietari.