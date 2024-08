A "Parole ubikate" l'influencer Emma Galeotti: il 12 agosto la presentazione di "Questo libro non esiste"

Lunedì 12 agosto, alle ore 21.15 in Piazza della Concordia ad Albissola Marina, nell'ambito della rassegna "Parole Ubikate" si terrà un incontro con l'influencer e scrittrice Emma Galeotti. Durante l'evento sarà presentato il suo romanzo "Questo libro non esiste", edito da Feltrinelli. La serata sarà moderata da Lorenzo Caviglia.

Primo romanzo per la giovane Emma Galeotti è uno dei volti italiani più conosciuti sui social, con quasi un milione di followers su TikTok e 270.000 su Instagram, protagonista in campagne Rai per i giovani e nel film “I Soliti Idioti 3”.

Nel romanzo la giovane influencer di successo Caterina Merlo viene ingaggiata per pubblicare un libro con la prestigiosa Tempure Edizioni. Ad affiancarla nella stesura, anzi a doverlo scrivere per lei, c’è Matteo Sereni, editor altrettanto giovane alle prese con un capo insistente. Ben presto tuttavia l’ansia da prestazione di Matteo si rovescerà nella fascinazione per Caterina...

Tra varie peripezie, relazioni complicate e filosofie di vita da rimettere in discussione, Emma Galeotti compone un intreccio originale, miscelando il proprio vissuto con un’inventiva dalle tinte comiche e a tratti fiabesche, capace di restituire un divertente e riflessivo spaccato della GenZ, quella generazione nata troppo tardi e già in anticipo su tutto.