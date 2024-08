Parco giochi del Genepro, il sindaco Dotta precisa: "Riqualificazione dell'area parte di un progetto più ampio"

Dopo la presa di posizione del circolo del Partito Democratico circa la situazione della sicurezza del parco giochi di vicolo Genepro, continua a Cengio il batti e ribatti politico tra i dem locali e il primo cittadino Dotta.

E' scritto dal primo cittadino l'ultimo capitolo, per il momento, della vicenda: "Il primo pensiero è stato quello di non replicare ulteriormente per evitare polemiche sterili che possano minare la serenità della nostra comunità e per come recitano alcuni proverbi popolari 'è impossibile parlare con i sordi' per chi non intende ascoltare e 'lavare la testa ad un asino' per chi non è in grado di capire, ma promettendo sin da ora di non intervenire più su tale argomento, devo fare alcune precisazioni" afferma il sindaco cengese.

"Il dissenso non è vietato infatti ne stiamo parlando - spiega il sindaco in riferimento alle ultime dichiarazioni del Pd -, è però fortemente deprecabile quando l'unica finalità risulta essere strumentale e denigratoria per l'avversario 'politico' di turno, ovvero il sottoscritto. Ci tengo però a precisare che non sono un politico ma un tecnico imprestato alla politica del mio paese!".

"L'onestà e il rispetto, non tanto nei confronti dello scrivente, ma solo ed esclusivamente nei confronti dei Cittadini Cengesi richiederebbero che in fondo a tutte le osservazioni e critiche prodotte vi fosse ben chiaro il nominativo o i nominativi di chi le formula - aggiunge - Alla fine delle mie osservazione ho sempre scritto, quindi assumendomene la paternità, Francesco Dotta! I vostri scritti risultano sempre essere anonimi".

Il sindaco ritorna quindi sull'affermazione contestata dal Pd di Cengio: "Ovviamente auspicare la chiusura del circolo Pd è un'affermazione provocatoria generata dalla evidente inconsistenza degli argomenti trattati - dice - Dopo decenni di degrado della frazione di Genepro si è ritenuto di riqualificare la zona con la costruzione di un parco giochi realizzato all'interno di una riqualificazione più ampia che offrisse svago, decoro, arredo urbano. L'obiettivo sembra essere riuscito. Credo che gli abitanti di Cengio Stazione lo meritassero. Mi permetto di aggiungere che fra pochi giorni l'area in esame sarà dotata di una fontanella di acqua potabile".

Per quanto invece riguarda il palazzo attiguo al parco giochi "di cui sono stato accusato di demandare la responsabilità ai proprietari", il primo cittadino precisa come con gli stessi "vi sono stati dei contatti a tempo debito e si sta cercando di risolvere la problematica nel rigoroso rispetto di tutti".

"In ultimo, proprio per amore della verità, vi invito a non diffondere delle foto che nulla hanno a che fare con vicolo Genepro. Voi sicuramente direte che sono state postate per evidenziare un 'esempio negativo'. Nella realtà sono solamente ingannevoli!" chiosa Dotta, aggiunge che "sull'argomento non seguiranno ulteriori puntualizzazioni".