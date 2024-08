Lavori di messa in sicurezza della Sp34, il sindaco di Balestrino insiste: "Creeranno un disservizio improponibile, urge un tavolo tecnico"

Il sindaco di Balestrino Stefano Saturno, unitamente alla sua amministrazione, ha ulteriormente richiesto il tavolo tecnico con Prefettura, Provincia di Savona, Regione Liguria e organi di competenza, inerente ai lavori della Messa in Sicurezza sulla Sp 34: un intervento che prevede la chiusura totale della stessa.

"Ad oggi, dopo diverse Pec e contatti telefonici, non sono pervenuti riscontri alle richieste già inoltrate - spiega il primo cittadino del Comune dell'entroterra loanese - Si ribadisce che i lavori sulla Sp 34 creeranno un disservizio improponibile, con grave ricaduta sanitaria, territoriale, scolastica, commerciale, per cui si richiede, fortemente, di rivedere il progetto della Provincia di Savona anche con l’intervento del genio civile per creare un senso unico alternato regolamentato sulla Sp 34 durante i lavori".