Chiusura della Provinciale 34 per lavori, il sindaco di Balestrino chiede un tavolo tecnico per gestire l'emergenza

Disagi in vista per i lavori di messa in sicurezza del S.P. 34 nel Comune di Balestrino, previsti dai primi di ottobre, che comporterà la chiusura della strada. Il Sindaco Stefano Saturno in vista dell'apertura dei cantieri, ha scritto a Prefetto, Liguria, Provincia e Direzione sanitaria del dell’ospedale S. Corona.

“Abbiamo esposto- spiega Saturno - l’imminente problematica che il Comune di Balestrino dovrà affrontare chiedendo un eventuale supporto con l’apertura del centro coordinamento soccorsi a sua eccellenza Il Prefetto di Savona. In qualità di Sindaco del Comune di Balestrino con nota inviata agli enti preposti, ho richiesto un supporto, in quanto la strada è l'unica possibile da percorrere per raggiungere i centri nevralgici del comprensorio per garantire il regolare svolgimento in primo luogo dell’urgenza sanitaria, terapia ospedaliera, trasporto pubblico locale e anche lavorativo, commerciale e scolastico”.

Sindaco e giunta chiedono, in via preventiva, la convocazione di un tavolo tecnico programmatico in previsione dei lavori sulla Provinciale SP 34 inerente alla sanità e tutti gli aspetti emergenziali conseguenti alla chiusura del tratto viario citato, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità di tutti i cittadini del territorio".

“Abbiamo esposto l’imminente problematica che il Comune di Balestrino dovrà affrontare – prosegue il sindaco di Balestrino - chiedendo un eventuale supporto con l’apertura del centro coordinamento soccorsi al Prefetto di Savona. Si evidenzia altresì che l’ospedale S. Corona di Pietra Ligure (DEA 2° Livello) è l’unico pronto soccorso operativo del comprensorio. In ultimo, non di minore importanza, numerosi residenti nel Comune di Balestrino risultano essere dipendenti, sia Infermieri che Medici, presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”.

“Si è richiesto altresì alla Regione Liguria – conclude Saturno - il supporto e l’intervento del Genio Civile per la costruzione di un ponte alternativo, che sarebbe risolutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria in primis”.

I lavori rientrano tra i finanziamenti ottenuti con il contributo ministeriale Pro-gramma mit - Piano dm ponti 225/21 per l’annualità 2022, per la messa in sicurezza, finalizzato a lavori di adeguamento idraulico e ricostruzione delle tombinature al Km 3 + 300 della S.P. n°34 nel Comune di Balestrino