Intreccio di incidenti e il traffico nel savonese va in paralisi. Pasa (Cgil): "E' ora di pretendere risposte da Governo e Ministeri"

"Lavoratori, studenti e cittadini del savonese sono ostaggi di strade e autostrade, isolati dal testo della Regione e del Paese. Si tratta del conclamato fallimento di una classe politica nazionale, regionale e locale che da tempo ha abdicato al proprio ruolo".

Non usa mezzi termini il segretario generale della Cgil Savona per commentare l'ennesimo pomeriggio di difficoltà alla circolazione praticamente nell'intera provincia. Con l'Aurelia chiusa a Finale e i tre incidenti verificatisi nel pomeriggio odierno ecco ancora una volta e come forse mai negli ultimi tempi palesarsi una situazione critica, di blocco del traffico non solo sulle autostrade ma anche nella viabilità ordinaria, in particolare da Vado ad Albisola.

"Dove sono Governo e Regione? Dove sono il ministro Salvini e il viceministro Rixi? Dove sono Bucci e gli assessori regionali? La loro latitanza non è più accettabile per Savona e Provincia - prosegue - Mi chiedo come sia possibile questo lassismo da parte dei sindaci savonesi: è giunta l'ora di pretendere risposte concrete dal Governo e dai Ministeri interessati, contrariamente saranno anche loro responsabili di questa vergogna".

Così stando le cose, chiosa Pasa "viene meno il diritto alla mobilità, e con esso allo studio, alle cure, al lavoro".