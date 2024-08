Arresto Padre Melis, una lettrice: "Notizie che fanno male alla Chiesa"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

"Buonasera direttore, chi le scrive è una fedele della parrocchia sia di San Biagio in Finalborgo che degli Scolopi, dove spesso mi recavo per comodità di orari, per recitare il Rosario del sabato alle 17 e la messa prefestiva alle 17:30".

"Ho conosciuto Padre Melis, se così posso dire, da qualche mese, più o meno da marzo. Spesso gli ho parlato; sono solita cercare conforto spirituale in questo mondo molto difficile, per tanti motivi: per un sostegno morale, una richiesta di benedizione in un momento particolare della mia vita, una messa, un problema familiare, ecc. Con me è stato sempre gentile, dispiaciuto per le mie difficoltà, e quando gli porgevo un'offerta (così mi hanno insegnato), lui rifiutava, ma io gli dicevo di prenderla per le necessità della chiesa e dei poveri".

"Poi vengo a scoprire da tutti i media nazionali e locali della brutta vicenda di cui sarebbe coinvolto (uso per ora il condizionale in attesa del lavoro della magistratura sia ecclesiastica che dello Stato). Sono rimasta scioccata, e credo che, come me, tanti fedeli che seguivano con me la messa. Prego per la sua anima e gli auguro un ravvedimento serio, con un pentimento nel profondo. Dovrà fare un lungo percorso, se Dio vuole".

"Ma in primis prego per le vittime (ammaliate dai facili guadagni) e per le loro famiglie. Queste notizie fanno male alla Chiesa e alla fede, ma non dobbiamo mollare. Lo so che non è facile; il dolore è tanto ed anche l'incredulità, soprattutto per una cittadina piccola come Finale Ligure. Invito tutti i fedeli, nel mio piccolo, ad unirci nella preghiera, affinché il Signore non permetta più queste cose, che la Chiesa vigili il più possibile, ed i ragazzi denuncino senza vergognarsi".

"Vi ringrazio, ma ci tenevo a dare la mia testimonianza".

Valeria