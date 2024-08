Blitz dei ladri in una villa ad Altare: rubati gioielli. La proprietaria: "Persone di poco conto che non sono capaci di lavorare"

Sabato mattina, una villa ad Altare è stata vittima di un’irruzione da parte dei ladri che hanno causato gravi danni e sottratto preziosi ricordi di famiglia.

I malviventi sono riusciti ad entrare scardinando una robusta inferriata, provocando danni significativi. Una volta dentro, hanno messo a soqquadro l’intera casa: specchi, quadri e cassetti sono stati rovistati. Le stanze sono state lasciate in disordine, compreso il bagno.

La proprietaria, ancora sconvolta, ha manifestato il suo dolore per la perdita di anni di ricordi: "Hanno rubato gioielli dal valore affettivo, come l’anello di fidanzamento e i monili di famiglia. Mi dispiace pensare che questi ricordi possano finire in qualche compro oro per pochi spiccioli".

La donna ha espresso la sua frustrazione e rabbia nei confronti dei ladri con un messaggio carico di risentimento: "Non sarete eterni, quei pochi soldi li spenderete in medicine. Non siete in grado di lavorare, siete persone di poco valore. Anche se una casa è grande, non significa che sia piena d’oro".

“Ormai anche la Val Bormida è presa d'assalto. È inutile dire che non ci sono controlli e che questa gente gira liberamente, complici anche le istituzioni", ha concluso la proprietaria. "Sono assolutamente in sintonia con chi si autodifende e approvo il loro comportamento".