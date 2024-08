Tappa Miss Italia, all’albenganese Francesca Pavese la fascia di Miss Cinema Piemonte e Valle d’Aosta

L’albenganese Francesca Pavese vince la fascia di Miss Cinema Piemonte e Valle d’Aosta alla tappa del celebre concorso di bellezza Miss Italia, che si è tenuta lo scorso 9 agosto a Giaveno (TO), e vola direttamente alle prefinali nazionali.

“È stata un’emozione indescrivibile – afferma Francesca -. Quando ho realizzato che il numero chiamato era il mio, le mie gambe hanno iniziato a tremare e sono scese lacrime di gioia”.

Nata e cresciuta ad Albenga, dopo aver frequentato il Liceo Scientifico Giordano Bruno, ha deciso di trasferirsi in Piemonte per studiare Ingegneria Biomedica al Politecnico di Torino. “Poiché lo studio occupa la maggior parte della mia giornata, ho dovuto abbandonare una delle mie grandi passioni: la danza classica, che ho svolto per 13 anni. Ho invece continuato l’altra mia grande passione che è il canto, che mi ha visto vincere anche alcuni concorsi in passato”.

“Devo per questo ringraziare il concorso di Miss Italia, nella persona di Mirella Rocca quale esclusivista per la Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, di avermi dato la possibilità di unire il mio amore per la moda con quello per il canto, avendo permesso di esibirmi non solo in sfilata, ma anche nel canto a fine votazione – prosegue la miss -. Mirella Rocca ha insegnato a tutte noi partecipanti a sfilare, a sorridere, a credere in noi stesse, a tirare fuori le nostre qualità nascoste. Lei ha fatto uscire la modella, la cantante e l’artista che è in me, è una grande professionista e ha a cuore anche l’aspetto interiore di ognuna di noi”.

A presentare le tappe di Miss Italia Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta sono stati Luca e Max di Poltronissima. “A loro devo uno speciale ringraziamento per aver stretto la mia mano nella loro ogni qualvolta mi vedevano agitata ed emozionata – sottolinea Francesca -. Mi hanno fatto sentire protetta e sicura in mezzo a loro sul palcoscenico e hanno sempre condiviso le loro emozioni col pubblico sentendomi cantare”.

Ora Francesca si sta preparando per la finalissima regionale in Piemonte che vedrà l’elezione di Miss Piemonte e Miss Valle D’Aosta e che si terrà il 28 agosto a Barbaresco (CN), per poi partecipare alla prefinale nazionale a Numana, nelle Marche dal 4 al 7 settembre. L’appello di Francesca: “Tifate per me!”.