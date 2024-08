Savona, il Comune a caccia di sponsor-sostenitori per rendere più competitiva la candidatura a Capitale della Cultura

E' quanto contenuto nella delibera passata in giunta questa mattina, con la quale Palazzo Sisto cerca sostenitori alla candidatura della città a Capitale della Cultura (per Bergamo Brescia capitali nel 2023 erano arrivati quasi 12 milioni di budget da privati).

Durante l'ultima presentazione del progetto di candidatura in piazza Pertini Paolo Verri, che si occupa della preparazione del dossier, aveva citato Costa, come azienda interessata a sostenere economicamente Savona, facendo anche riferimento a contatti in corso con Tim.