“Anche meno”: la comicità di Max Angioni approda a Ceriale

Pronto per “approdare” sul palco di Ceriale per la rassegna “Rotonda sul Mare”, Max Angioni si esibirà in piazza della Vittoria, sabato 17 agosto alle 22.30, con lo spettacolo “Anche meno”. La serata sarà presentata da Renata Cantamessa.

“Con Anche Meno non mi limito a portare in scena un semplice show, ma una vera e propria opera d’arte, destinata a diventare il nuovo manifesto della cultura occidentale – spiega Angioni -. Mi confronterò con le grandi domande dell‘esistenza: che senso ha la vita? Che senso ha la morte? Perchè devo alzare le tendine prima che parta l’aereo? Come giustificare il pianto dopo il sesso?”.

Il comico comasco è noto al grande pubblico dai 2021, quando è entrato nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central, rafforzando poi con il secondo posto conquistato a Italia’s Got Talent . Sempre nel 2021 ha affiancato Marco Giallini e Giorgio Panariello nella conduzione del varietà di Rai 3 Lui è peggio di me in onda in prima serata. Con la ripartenza di Zelig su Canale 5, condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, entra nel cast fisso del programma per tre edizioni con il personaggio di Kevin Scannamanna. L’anno dopo, entra nella casa di LOL2 in onda su Amazon Prime Video ed è in studio con Teo Mammuccari e Belen Rodriguez a Le Iene su Italia1. Dal 2023 conduce il programma insieme a Veronica Gentili. Dalla primavera 2024 è in scena nei maggiori teatri e nelle piazze d’Italia con Anche Meno, il suo secondo spettacolo.

In Anche Meno, Angioni veste i panni di un uomo poco più che trentenne, figlio unico, che ha costruito un mondo immaginifico attraverso cui filtra i piccoli avvenimenti quotidiani e le grandi domande esistenziali, e reinterpreta in modo surreale tutto quello che gli passa per la testa: dai ricordi delle prime volte, all’incredulità per le grandi conquiste, alle domande più curiose e originali sulla storia e il senso della vita.

Max Angioni mantiene il suo sguardo semplice, che sembra essere esilarante suo malgrado: come ogni artista continua a sentirsi precario, e si districa ogni giorno, come tanti, tra il trasloco, le sedute di psicoterapia e l’incertezza del futuro. Però sa farlo con il suo modo, deliziosamente incerto, sferzando con battute brillanti, con il ritmo serrato della Stand Up Comedy e con il talento da improvvisatore.

I biglietti per la visione dello spettacolo che si terrà a Ceriale sabato 17 agosto sono disponibili su TicketOne.