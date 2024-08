Cairo, si ribalta con l'Ape, ragazzo in codice giallo

Ieri sera, in corso XXV Aprile a Cairo Montenotte, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'Ape car, la quale si è ribaltata per cause ancora in fase di accertamento.

L'episodio ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha prontamente attivato i vigili del fuoco del distaccamento locale, un'ambulanza della Croce Bianca di Cairo Montenotte e i carabinieri.

Secondo le prime informazioni, una persona sarebbe rimasta ferita nell'incidente. Si tratterebbe di un ragazzo di 16 anni, che è stato prontamente soccorso e trasportato in codice giallo presso l'ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni non sarebbero gravi.