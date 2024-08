La vigilia di Ferragosto all'insegna dell'alcol: via vai di ambulanze nel savonese

Notte di duro lavoro per i soccorritori della nostra provincia, chiamati a fronteggiare una serie ininterrotta di emergenze.

Un via vai incessante di ambulanze ha attraversato l'intero savonese, con particolare attenzione alla riviera, per rispondere a numerose segnalazioni riguardanti giovanissimi e non in stato di grave alterazione dovuta al consumo eccessivo di alcol.

Non si è trattato di qualche bicchiere di troppo per brindare all'ormai imminente Ferragosto: molti dei coinvolti erano in condizioni critiche, tanto da richiedere un intervento tempestivo da parte del personale medico.

Oltre agli interventi sanitari, anche le forze dell'ordine sono state impegnate in una serie di operazioni per gestire alcune liti, per fortuna di lieve entità.