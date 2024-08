Maltempo, Aurelia allagata in alcune zone a Celle. Il sindaco: "Prestate attenzione"

AGGIORNAMENTO ORE 22.15: "Intervento effettuato nel parcheggio del Mezzo Marinaio dove c’era più di mezzo metro d’acqua e le auto erano bloccate, altri interventi sulla via Aurelia ed alla base di Pecorile per pulire le griglie. Sentito e-Distribuzione che ha comunicato una sola criticità a Pecorile in risoluzione, per il resto sono salti di corrente ovviamente dovuti al temporale. Ricordo a tutti che se salta la corrente è inutile comunicarlo al comune, ma fate prima a sentire il vostro fornitore, io sono in contatto diretto con e-Distribuzione solo in caso di grosse problematiche - spiega il sindaco Marco Beltrame - Ora si spera che l’emergenza rientri, io sono finalmente rientrato a casa, ma devo ringraziare la nostra Polizia Locale ed i nostri operai che senza badare ad orari hanno monitorato e stanno ancora monitorando il territorio, tutti i dipendenti e tutta la maggioranza che, anche se non fisicamente presenti, sono stati in costante contatto sul gruppo del C.O.C. ed ovviamente un grazie alla Protezione Civile Celle Ligure ed ai suoi volontari che come sempre in queste situazioni sono presenti fino all’ultimo. Nei prossimi giorni continueranno gli interventi di messa in sicurezza e risoluzione delle piccole criticità riscontrate".

---

Il maltempo continua a sferzare il savonese.

A Celle si stanno registrando alcune criticità che stanno portando la polizia locale e la protezione civile cellese ad intervenire per monitorare il territorio.

"Stiamo uscendo con due squadre a monitorare il territorio, la Polizia Locale si sta occupando dell’Aurelia. Abbiamo segnalazioni di mancanza di energia elettrica, ovviamente causata dal temporale - ha detto il sindaco Marco Beltrame - La via Aurelia presenta zone molto allagate, vi chiedo di prestare attenzione".