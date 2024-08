Esplosione in una cabina elettrica, a Finale la zona di via Brunenghi senza corrente

Un'esplosione, la corrente elettrica che sparisce e rimane solamente un forte odore di bruciato. E' quanto successo a Finale Ligure stasera, poco dopo le 21.30, dove a subire un danno che sembrerebbe di una discreta entità è stata una cabina della corrente elettrica di via XXV Aprile.

Immediatamente sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco del vicino distaccamento finalese che hanno trovato del fumo fuoriuscire dalla cabina, messa poi subito in sicurezza. Nel frattempo, a operare hanno cominciato anche gli operai di Enel, mentre nella zona di via Brunenghi diverse sono le abitazioni rimaste a tratti senza energia elettrica.

Non ben chiarite le cause del guasto, gli addetti si sono comunque messi subito al lavoro per risolverlo. Serviranno però, pare, alcune ore di lavoro per avere una soluzione completa.