Operazione "Estate sicura" nella settimana di Ferragosto controllate 3.000 persone e 600 mezzi

Nell’ottica del potenziamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Savona ed intensificati in questo periodo, al fine di garantire a tutti – residenti e turisti – un’estate sicura, è proseguita l’attività di prevenzione nella Provincia, che è stata incrementata per la settimana di Ferragosto.

I controlli fatti dalle volanti della Questura di Savona, dal Commissariato di Alassio e dal Reparto prevenzione crimine “Liguria” di Genova, durante la settimana appena trascorsa hanno visto in totale 1.420 persone identificate e 450 veicoli controllati.

Diciannove persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria. Inoltre, è proseguita l’attività legata ai provvedimenti di prevenzione: il Questore ha notificato un ammonimento per violenza domestica ad un ventenne italiano ed un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Savona per quattro anni a carico di un quarantaquattrenne italiano.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato in Provincia, con tutte le sue articolazioni e Specialità, da lunedì 12 a domenica 18 agosto, ha in totale identificato 3.000 persone, controllato 600 veicoli ed effettuato 27 deferimenti all’autorità giudiziaria.

I controlli continueranno in tutta la Provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti un’estate in sicurezza.