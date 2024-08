Pietra Ligure, in arrivo un doppio evento all’insegna di moda, musica e bellezza

Martedì 20 agosto, con la finale interregionale di Miss Blumare 2024 e l’elezione di Miss Pietra Ligure 2024, e mercoledì 21 agosto, con la Fashion Night 2024, Pietra Ligure si prepara a ospitare due serate straordinarie all’insegna della moda, della musica e della bellezza.

“La prima serata sarà dedicata alla bellezza con il prestigioso Concorso Interregionale di Miss Blumare che vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da varie regioni tra le quali verrà eletta Miss Pietra Ligure 2024 che andrà di diritto alla finale nazionale di Miss Blumare 2024 a bordo della MSC Fantasia. La seconda serata sarà tutta dedicata alla moda con le boutique di Pietra Ligure che presenteranno in passerella le nuove collezioni autunno/inverno, offrendo una panoramica sulle tendenze della prossima stagione. Abiti eleganti, casual e accessori saranno protagonisti di una sfilata che promette di stupire ed emozionare”, dichiara la presidente dell’Associazione Facciamo Centro Renata Gibbone.

“La Fashion Night di mercoledì sera vedrà il coinvolgimento delle prestigiose boutique pietresi e più in generale delle nostre attività produttive in un mix di eccellenze che coniugheranno moda, lifestyle, cultura, musica, creatività, design, spettacolo, divertimento in un’idea vincente capace di valorizzare la nostra città, con il suo patrimonio paesaggistico, culturale, storico ed enogastronomico, e le sue attività produttive in un connubio che è il vero motore trainante del nostro turismo – commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’assessore al turismo Daniele Rembado e l’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella – Un doppio evento imperdibile per cittadini e turisti, organizzato dall’Associazione Facciamo Centro nell’ambito delle manifestazioni estive del Comune di Pietra Ligure e una doppia occasione di grande spettacolo che trasformerà il centro della città in un palcoscenico scintillante, pieno di emozioni e glamour. La lunga estate pietrese, lungi dall’essere finita e finora costellata da grandi successi in termini di affluenza di pubblico, è pronta a vivere queste due serate che contribuiranno a regalare alla nostra città un ottimo ritorno di visibilità. Grazie a Facciamo Centro e alla sua instancabile presidente Renata Gibbone, agli sponsor, alle boutique di Pietra Ligure e a tutti coloro che contribuiranno alla realizzazione di questi due eventi dell’estate pietrese che peraltro non è finita ma riserverà ancora strepitose sorprese”, concludono il sindaco e gli assessori.