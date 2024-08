Bacigalupo, si punta al sintetico. Polisportiva Savona: "Con Comune, LND e Savona Fbc ci stiamo lavorando"

Il sintetico nello stadio Bacigalupo.

Questo l'obiettivo dei gestori dello stadio, la Polisportiva Savona che stanno varando un piano per la stagione 2024-25, dichiarando apertamente di puntare sull'installazione del manto nell'impianto di via Cadorna. Un intervento che andrebbe a risolvere le criticità degli ultimi anni.

"Lavoriamo per creare assieme al Comune, alla Federazione Gioco Calcio Regionale e al Savona FBC una sinergia comune per dotare l'impianto del manto sintetico in modo da rendere il campo fruibile per molte ore in piu' alla settimana, e soprattutto riportare il Savona FBC e i suoi tifosi allo Stadio Valerio Bacigalupo" spiegano.

"Come tutti sanno però oltre al campo in sintetico, molto rimane da fare per sistemare la parte esterna dello stadio inteso come tribune, gradinate, curve e spazi comuni - hanno puntualizzato dall'Asd Polisportiva Savona che comprende il Savona Rugby e l'Amatori Calcio Savona - Abbiamo bisogno adesso, oltre alle istituzioni, che imprenditori, enti privati e soggetti sportivi e non ci diano una mano economica per rendere lo Stadio un 'gioiello' da proporre per eventuali eventi sportivi di 'cartello' o eventi musicali di media dimensione e fare in modo che la città intera usufruisca di nuovo del suo Stadio Comunale.

Noi siamo qui a disposizione con tutti e per tutti'.

Aperture arrivano dall'amministrazione comunale anche se la strada non è del tutto in discesa.

“Bisogna essere ottimisti ma realisti – spiega l'assessore allo Sport del Comune di Savona Francesco Rossello – E' evidente che bisogna andare nella direzione del recupero totale dello stadio, ora recuperato solo parzialmente, sapendo che è in una posizione infelice e permette operazioni limitate. Bisogna sfruttarlo al massimo per quello che è possibile e consentito dalla legge".

"A Savona non abbiamo un Gozzi come a Chiavari o un Volpi come lo è stato per la pallanuoto a Recco, quindi non abbiamo un investitore e dobbiamo muoverci con le nostre forze. Se la strada fosse quella di un mutuo dovremmo percorrerla con grande responsabilità, facendo degli accantonamenti ma sapendo anche che sono molti gli impianti sportivi in città che hanno bisogno di investimenti - conclude Rossello - Stiamo ragionando su quale strada percorrere e sappiamo di avere un interlocutore affidabile”.

I gestori a più di un anno dall'aggiudicazione dell'impianto e dalla riapertura dei cancelli hanno fatto anche un punto della situazione dall'inizio dell'attività sportiva.

In totale sono state più di 900 le ore dedicate allo sport: dalle attività calcistiche, passando per gli allenamenti della Federazione Italiana Arbitri, il pattinaggio, il ciclismo, il rugby e l'utilizzo del vicino campo a 7 Comparato. Passando anche per gli eventi come la festa musico gastronomica per i 40 anni dell'ASD Rugby Savona, per gli studenti di Savona (primo High School Festival) degli Ultras Savona e dei gemellati con annesso torneo.

"Il Comune ha avviato i lavori di ripristino e manutenzione straordinaria del campo in erba (termine fine settembre).

La sistemazione del campo porterà finalmente la partita del weekend presso lo Stadio Bacigalupo - continuano - L'US Letimbro 1945 si allenerà e giocherà alla domenica le proprie partite di prima categoria. Stiamo cercando di avere almeno una squadra giovanile di un'altra società sportiva per la partita del sabato.

Vi saranno allenamenti di squadre giovanili presso il Comparato".

"Sono confermati in toto gli allenamenti di pattinaggio, ciclismo e degli Arbitri di calcio della Sezione di Savona, mentre stiamo ragionando sugli spazi con altre realtà sportive che lo hanno richiesto - spiegano -