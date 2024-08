15enne folgorato sul treno, vertice Pm-Polfer e Psal: al vaglio la condotta colposa

Un articolato incontro per ricostruire l'accaduto e far luce sui fatti avvenuti nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Questa mattina al sesto piano del Tribunale di Savona il Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro ha fatto il punto con la polizia ferroviaria e lo Psal (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) in merito al 15enne folgorato dai cavi dell'alta tensione dopo essere entrato con due amici nel Parco Doria dall'ingresso di via Braja.

I soccorritori hanno quindi trovato il giovane in gravi condizioni con le ustioni nel punto di entrata e di uscita della corrente e lo hanno intubato. Successivamente, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Paolo di Savona dove si trova ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.