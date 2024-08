Savona, il mondo della medicina piange Sergio Rugiati, ex primario di Ostetricia e ginecologia del San Paolo

Il mondo della medicina ha perso Sergio Rugiati, 89 anni, per anni primario di Ostetricia e ginecologia del San Paolo e docente all'Università di Genova.

Con Rugiati l'Ostetricia del San Paolo aveva raggiunto nuovi risultati come l'introduzione del parto in analgesia, il parto in acqua e e la donazione della placenta destinata alla ricerca per ricavare cellule staminali.

L'annuncio della morte del dottor Rugiati, per volontà della famiglia, è stato fatto ad esequie avvenute. Lascia la moglie Lilli e le due figlie Viviana e Luana.