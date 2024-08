Cantiere sul ponte del Carega a Varazze: il 22 agosto interrotta la circolazione su via Baglietto

Nella giornata di domani la viabilità di Via Baglietto sarà interrotta per necessità di cantiere sul ponte del "Carega' a Varazze.

Sarà necessario percorrere esclusivamente la via Aurelia per gli spostamenti "da e verso" il levante cittadino, limitatamente alla porzione di viabilità interessata. Su via Baglietto è previsto un divieto di transito dalle 7 alle 21.