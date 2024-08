Ceriale, revocato il divieto di balneazione nel tratto dal rio San Rocco

E' stato revocato il divieto di balneazione a Ceriale nel tratto compreso tra i Bagni Martini e Bagni Ilda, per una lunghezza di litorale pari a 781 metri.

Questa mattina la nuova ordinanza emessa dal sindaco di Ceriale Marinella Fasano a seguito delle ultime controanalisi sui campioni esaminati da Arpal: i risultati hanno dato esito ampiamente positivo sulla qualità ambientale delle acque e per questo è stato prontamente disposto lo stop al precedente provvedimento.

“I valori riscontrati sono tornati pienamente a norma, peccato davvero che le prime controanalisi siano state fatte proprio dopo la giornata di maltempo, allungando così i tempi del divieto e un ritorno alla normalità" precisa il vice sindaco e assessore al demanio Luigi Giordano.

Lo sversamento avvenuto alla foce del rio San Rocco, provocato dall’intasamento di una tubazione fognaria, aveva fatto scattare la prima ordinanza comunale, con la Servizi Ambientali, responsabile per la depurazione delle acque nel territorio comunale, che aveva effettuato subito la riparazione necessaria.

“Siamo dispiaciuti dei disagi provocati nel piano della stagione estiva da una situazione per la quale l’amministrazione comunale, per quanto di sua competenza, si è attivata prontamente per risolvere la criticità ambientale, sia con il gestore quanto con la stessa Arpal in merito agli accertamenti di laboratorio”.

“E ora, finalmente, un auspicato via libera alla balneazione nel tratto di litorale interessato, con dati che dimostrano ancora una volta la qualità del nostro mare” conclude Giordano.