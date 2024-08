Vado, fruibile la nuova passerella ciclopedonale a Sant'Ermete

"La nuova passerella ciclo-pedonale a Sant'Ermete è finalmente pronta e fruibile per tutti i cittadini".

Ad annunciarlo il sindaco di Vado Ligure Fabio Gilardi. La nuova struttura sostituisce quella che era presente e collega la chiesa parrocchiale della frazione con la zona di edilizia ex legge 167 in Via Pertinace.

Nel giugno 2023 era stato approvato il progetto definitivo esecutivo per una cifra complessiva che si attesta sui 410mila euro, con i lavori che erano scattati a gennaio.

"Dopo mesi di lavoro, siamo felici di annunciare il completamento di questa infrastruttura che rappresenta un importante collegamento per la nostra comunità - prosegue il primo cittadino vadese - Questa passerella non solo facilita gli spostamenti a piedi e in bicicletta, ma promuove anche uno stile di vita più sano e sostenibile".

"Un grande grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto. Vi invitiamo a esplorare e utilizzare questo nuovo collegamento che unisce ancora di più la nostra frazione ed il borgo" conclude Gilardi.