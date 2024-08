Un'invasione di personaggi dei cartoni colora l'agosto di Andora col Carnevale estivo

Un'invasione di personaggi direttamente dal mondo dei cartoni animati, un' accesa battaglia di coriandoli con il pubblico e una festa musicale finale che ha coinvolto tutti, hanno decretato il successo della "Notte dei Cartoni", carnevale estivo di Andora.

La giuria ha stabilito dei vincitori, ma a trionfare è stato il divertimento e la grande creatività dei partecipanti che ha entusiasmato il pubblico che ha seguito il corteo festante capeggiato da piccoli carri allestiti su Ape Piaggio, ulteriore elemento di originalità della festa in maschera andorese.

Tra i premi assegnati, il riconoscimento per la Miglior Tecnica Costruttiva è andato al gruppo "I Cugini dell'Orto" per il loro lavoro sui Minions, una realizzazione che ha colpito tutti per l'attenzione ai dettagli e la qualità della costruzione. Anche il Premio per il Gruppo Più Numeroso è stato assegnato, questa volta al gruppo "Casa Vacanze Comune di Milano", che ha portato in scena un'affascinante interpretazione di Peter Pan, coinvolgendo un gran numero di partecipanti.

Non poteva mancare il Premio per il Gruppo Più Originale, che ancora una volta ha visto protagonisti "I Cugini dell'Orto" con i loro Minions, dimostrando una creatività fuori dal comune. Infine, il Trofeo per il Gruppo Più Bello è stato vinto da "La Carica dei 101", realizzato dalla Pro Loco di Andora. Questo gruppo ha avuto la particolarità di essere aperto a tutti: chiunque, anche all'ultimo momento, poteva unirsi semplicemente indossando una maglietta bianca per trasformarsi in un dalmata, con tanto di orecchie e macchie.

"Ancora un grande successo per il Carnevale estivo di Andora che ieri sera, con 'La Notte dei Cartoni', ha animato il centro cittadino - ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis -