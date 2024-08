Scippano un ragazzo di una catenina poi uno dei due aggredisce i poliziotti. Un arresto a Savona

Notte movimentata la scorsa a Savona per i poliziotti delle Volanti che hanno arrestato un cittadino algerino con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Tutto è nato da una segnalazione giunta al NUE 112 da parte di un ragazzo che, in strada nella zona di Corso Viglienzoni, era stato scippato della catenina da due giovani stranieri che si erano poi dati velocemente alla fuga.

Raccolte le descrizioni sul posto, i due sono stati individuati dagli agenti poco lontano, ancora in possesso della catenina.

Una volta accompagnati in Questura per essere identificati, uno dei due ha opposto resistenza alle operazioni di identificazione scagliandosi violentemente contro i poliziotti che sono dovuti ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso.

Sia per l'algerino, finito in manetta per l'aggressione, che per il suo complice, un ventiquattrenne di origine marocchina, è scattata anche la denuncia con l’accusa di furto con strappo.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.