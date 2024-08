Rocchetta di Cengio: successo per la giornata dedicata alla celebrazione e alla promozione del "Moco delle Valli della Bormida" (Foto)

La Festa ha rappresentato non solo un momento di gioia e convivialità, ma anche una tappa fondamentale nel percorso verso Terra Madre, l'importante manifestazione di Slow Food che si terrà a fine settembre a Torino, dove il "Moco delle Valli della Bormida" avrà l'opportunità di farsi conoscere ulteriormente.



"È stata un'esperienza straordinaria, e desideriamo esprimere un sentito ringraziamento - dicono gli organizzatori - per tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della festa partecipando ai diversi eventi organizzati. Le due camminate lungo i suggestivi sentieri di Nico hanno permesso di immergersi nella bellezza della natura, mentre le visite al Giardino di Prince hanno offerto un'opportunità unica per scoprire la ricchezza della flora locale. lo show cooking dello chef Paolo Bazzano del ristorante Quintilio condotto dal giornalista Claudio Porchia ha entusiasmato i presenti, portando un tocco di creatività e passione culinaria. Abbiamo anche avuto il piacere di gustare un pranzo e una cena deliziosi nel nuovo PalaZucca, inaugurato il giorno prima della festa. Qui i sapori autentici del nostro territorio si sono fusi in un'esperienza gastronomica memorabile. Il laboratorio "Piccole mani in Pasta", curato dalla Magica Torteria, ha incantato i giovani partecipanti, che si sono divertiti a imparare l’arte della pasta fatta a mano. Un momento particolarmente atteso è stata la Battitura del Moco, organizzata dall'Azienda Agricola Bussi Cristiana, che ha messo in luce le tradizioni agricole e i metodi di produzione sostenibili. E come ciliegina sulla torta, Andrea Zunino ha allietato la serata con la sua fisarmonica, trasformando la festa in un’occasione veramente magica. Un ringraziamento speciale va a Claudio Porchia, il quale ci ha come sempre supportato nelle varie attività della Comunità del Cibo de La Zucca di Rocchetta. Infine siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa esperienza così speciale e significativa"