Interruzione della fornitura di energia elettrica ad Andora: il 28 agosto possibili disagi nell'erogazione dell'acqua

Mercoledì 28 agosto, dalle ore 14.00 alle 17.00, ad Andora potrebbero verificarsi deficit parziali o totali nell'erogazione del servizio idropotabile a causa dell'interruzione della fornitura di energia elettrica da parte di E-Distribuzione, che interesserà gli impianti di rilancio di via Moltedo, via Divizia e via del Santo.