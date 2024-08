Savona, una nuova rotonda all'incrocio tra Via Mentana e Corso Italia

Una rotonda in via Mentana, all'incrocio con Corso Italia. L'area dove sorgerà la nuova rotatoria è già stata delimitata e presto è previsto l'inizio dei lavori.

Si tratta di un intervento previsto da tempo che dovrebbe rendere più agevole la viabilità per chi arriva dal centro e si dirige verso via Monturbano e per chi scende da quest'ultima in direzione centro.