Il territorio ingauno piange la scomparsa di Teresa Ficcarelli

Lutto nel mondo della scuola, della cultura e del volontariato per la scomparsa di Teresa Ficcarelli, 82 anni, ex insegnante di chimica all'ITIS di Albenga.

Dopo il pensionamento, si era dedicata al volontariato in Fidapa e presso lo Zonta Club Alassio-Albenga, ricoprendo il ruolo di tesoriera.

Ficcarelli ha continuato a contribuire attivamente anche nel panorama culturale locale, come membro del consiglio direttivo e tesoriera dell'Unitre di Albenga. Teresa Ficcarelli era vedova di Geddo Nucci, storico primario di anestesia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha voluto ricordarla: "Esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di Teresa Ficcarelli e porgo le più sentite condoglianze alla famiglia. Teresa apparteneva ad una generazione di insegnanti che sarà ricordata per sempre. Con la sua passione ha reso facile la chimica per intere generazioni di ragazzi. La ricordo con affetto”.

“Le nostre famiglie sono sempre state legate da una profonda amicizia, mi stringo intorno a tutti loro in questo momento di lutto", conclude il primo cittadino di Albenga.

Anche lo Zonta Club Alassio-Albenga si è unito al dolore della famiglia Geddo e Ficcarelli con un messaggio pubblicato sui social: “Teresa era anima del club da ben 35 anni. Persona giusta e generosa si è sempre prodigata per il bene dell'associazione. Ai figli Dino e Alessandro e a tutti i suoi cari va il nostro affetto nel ricordo della sua sempre infinita disponibilità”.

Lascia i figli Dino e Alessandro, le nuore Erika e Laura, e i nipoti Edoardo, Filippo, Riccardo, Gregorio, e Armando.

Il funerale sarà celebrato oggi, 27 agosto, alle 16.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Silvestro a Ortovero.