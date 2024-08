Tragedia sulle Alpi austriache: trovato il corpo senza vita del pilota imperiese Luca Vinzoni

Trovato anche il corpo senza vita di Luca Vinzoni. Dopo che questa mattina a Brandnertal, a sud-ovest del Mottakopf, a un'altitudine di circa 1.500 metri, è stato ritrovato l'abitacolo dell’aereo decollato ieri, 26 agosto, dall’aeroporto Panero – Riviera Airport di Villanova d’Albenga e tragicamente precipitato sulle Alpi austriache, sono state rinvenute anche le spoglie del pilota imperiese che stava volando per raggiungere Straubing, in Germania.

Il velivolo, un Beechcraft 58TC Baron, di proprietà della società Permare di Sanremo, è tragicamente precipitato ieri mattina, a Brand, nel distretto di Bludenz. Lo schianto è stato udito da alcuni testimoni intorno alle 10 del mattino. Il pilota, l’imperiese Luca Vinzoni, era decollato intorno alle 8.40 dall'aeroporto Panero – Riviera Airport di Villanova d'Albenga e diretto a Straubing, in Germania, con atterraggio previsto per le 11.15. Atterraggio che non è mai avvenuto, purtroppo. Luca Vinzoni, 57 anni, pilota esperto, era conosciuto e stimato da tutti nello scalo villanovese.