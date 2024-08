"4 Passi sulle Langhe di Santa Giulia": sport, divertimento e polenta a Dego

Il comune di Dego e la Pro Loco, in collaborazione con l'Atletica Cairo, organizzano per il 1° settembre un evento imperdibile: "4 Passi sulle Langhe di Santa Giulia". L'appuntamento è rivolto agli amanti dello sport e delle passeggiate all'aria aperta, con un programma pensato per coinvolgere grandi e piccini.

Il ritrovo è fissato alle ore 9 presso il punto di partenza, con il via ufficiale previsto per le ore 10. I partecipanti avranno l'opportunità di mettersi alla prova su un percorso ludico-motorio che si snoda attraverso le suggestive colline delle Langhe di Santa Giulia. Il tracciato è costituito da un anello di circa 3,5 km, da ripetere due volte, per un totale di 7 km. Per chi preferisce un'esperienza più tranquilla, è prevista anche una versione più accessibile, la "Family Run", che si sviluppa su un unico giro di 3,5 km.

La quota di iscrizione è di soli 5 euro, un contributo simbolico che permette di partecipare all'evento e di essere parte di una giornata all'insegna dello sport e del divertimento. Al termine della gara, sono previsti premi per i primi tre classificati, sia uomini che donne. Ma non finisce qui: anche i partecipanti che non saliranno sul podio avranno la possibilità di vincere ricchi premi grazie a un sorteggio finale.

Per concludere la manifestazione in bellezza, tutti i partecipanti sono invitati al "Polenta Party", un momento conviviale che sarà l'occasione perfetta per ristorarsi e celebrare insieme l'evento.