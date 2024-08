Elezioni regionali, Gradi (+Europa): "Centrosinistra: diamoci una mossa!"

"Centrosinistra: diamoci una mossa! Dal nodo sul candidato presidente, al superamento della politica dei veti. Se vogliamo costruire una coalizione alternativa vincente, lavoriamo al più non al meno e concentriamoci su una proposta di governo riformatrice in netta discontinuità con il fallimento politico del centrodestra: dall'emergenza isolamento della Liguria, quindi, dall'assoluta inadeguatezza dei collegamenti da e per la Liguria e al suo interno, all'emergenza socio sanitaria, a cominciare dai pronti soccorsi, dalle liste d'attesa e dall'assistenza agli anziani e ai più fragili".

Lo afferma, attraverso una nota stampa, l'Avvocato Mauro Gradi, Coordinatore Regionale e Membro della Segreteria Nazionale +Europa.