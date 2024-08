Sampdoria, è Andrea Sottil il nuovo allenatore: sabato con il Bari l'esordio in blucerchiato

Andrea Sottil è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico classe 1974 subentra così ad Andrea Pirlo, esonerato ufficialmente nelle prime ore del pomeriggio di ieri. La conferma è arrivata pochi minuti fa direttamente dalla società blucerchiata.

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver affidato ad Andrea Sottil il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2025 con rinnovo a condizione fino al 30 giugno 2026 - si legge nella nota diffusa dal club - Lo staff di Sottil sarà composto inoltre dalle seguenti figure: Gianluca Cristaldi (allenatore in seconda), Salvatore Gentile (collaboratore tecnico) e Matteo Tomei (preparatore dei portieri)".

Sottil, che ha di fatto firmato un contratto fino a fine stagione con conferma automatica in caso di promozione in Serie A, era in attesa di una panchina dopo aver rotto in tempo record l'accordo raggiunto ad inizio stagione con la Salernitana. L'allenatore piemontese aveva infatti rassegnato le dimissioni lo scorso 2 luglio a causa di divergenze sul progetto tecnico e dubbi sul futuro societario del club campano con il quale si era accordato pochi giorni prima.

La sua ultima esperienza alla guida di un club è stata in Serie A con l'Udinese, culminata (dopo un campionato intero e una salvezza) con l'esonero nell'ottobre 2023.

L'esordio di Sottil sulla panchina della Sampdoria è atteso per sabato prossimo, alle 18, al "Ferraris" contro il Bari. Per lui un ritorno a Genova dove ha militato nella stagione 2004/2005 con il Genoa, stagione che culminò con l'annullamento della promozione rossoblu in massima serie e la retrocessione del Grifone in Serie C a causa dei noti fatti legati all'ultima giornata di campionato con il Venezia.