Rinasce il convento degli Agostiniani a Pieve di Teco: un restauro da 2 milioni di euro (video)

Nell'ambito della giornata di apertura della undicesima edizione dell'Expo Valle Arroscia , si è tenuto ieri sera un convegno dedicato al recupero del Convento degli Agostiniani, a Pieve di Teco, che diventerà nuova sede per laboratori dell'Università di Imperia per la neonata Facoltà di Scienze Agroalimentari del Mediterraneo.

Un progetto ambizioso e complesso che punta a ridare vita a un edificio storico di grande valore.

Le interviste

Dopo circa un anno di intense pianificazioni, il progetto per il restauro del Convento degli Agostiniani sta progredendo. Finanziato con due milioni di euro provenienti dallo Stato, il progetto si trova attualmente in fase di messa in atto: "Abbiamo completato la fase di verifica sismica e di consistenza strutturale", dichiara l'architetta Maria Carla Bottaro, responsabile del progetto e gestore finanziario per il Segretariato Generale della Liguria. "Il nostro obiettivo è di concludere i lavori entro i primi mesi del 2025, anche se i tempi precisi sono difficili da determinare a causa della complessità dell'intervento".

L'incarico per il restauro è stato affidato a un gruppo di professionisti locali del Ponente Ligure, specializzati in recuperi di edifici storici. "Il recupero del complesso del monastero e della chiesa degli Agostiniani è un impegno urgente", continua Bottaro. "L'edificio ha una storia molto complessa che lo ha portato, purtroppo, allo stato di abbandono. Gli apparati depurativi e i sistemi di filtrazione dell'epoca, ormai deteriorati, richiedono interventi immediati per riportare il complesso in condizioni ottimali".

Il sindaco di Pieve Enrico Pira esprime entusiasmo per il progetto, sottolineando l'importanza di conservare la memoria storica dell'edificio per progettare il futuro. "L'idea di destinare il convento all'Università di Imperia per la nuova facoltà di Scienze Agroalimentari del Mediterraneo rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio", afferma il primo cittadino. "Non solo fornirà un luogo adeguato per i laboratori e la formazione degli studenti, ma permetterà anche di mantenere vivo un pezzo di storia locale".

Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria, aggiunge: "Abbiamo il dovere di restituire ai cittadini questa struttura, un gioiello del nostro territorio che risale al 1471. È una parte della nostra eredità culturale che merita di essere tramandata alle future generazioni".

Il restauro del Convento degli Agostiniani non è privo di sfide. L'edificio, in stato di abbandono da anni, necessita di interventi significativi per essere reso nuovamente fruibile. Tuttavia, il progetto rappresenta anche un'opportunità unica per valorizzare il patrimonio culturale e storico della Valle Arroscia. "Il nostro impegno è di rendere il convento un luogo di cultura e di scienza", conclude Bottaro. "Sarà un centro per le scienze agroalimentari, aperto alla comunità e agli studenti, un punto di riferimento per l'innovazione e la ricerca nel settore".