Violenta lite nella notte in via Gofredo Mameli, coinvolte due persone. Non si sanno ancora le cause che hanno scatenato il litigio durante il quale una delle persone coinvolte avrebbe estratto un coltello

.Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno indagando sull'accaduto, un’ambulanza della Croce Rossa di Varazze e l’automedica del 118.

Le due persone coinvolte sono state portate in codice giall all'ospedale San Paolo di Savona.