Albenga piange la scomparsa di Sabrina Violi: aveva solo 43 anni

Albenga piange Sabrina Violi, scomparsa a soli 43 anni. Segue purtroppo la stessa sfortunata sorte del marito Fabrizio Ricotta, ex dipendente Asl2 deceduto per un male incurabile tre anni fa, nel 2021.

Già dalla tarda serata di ieri (31 agosto) si è diffusa la notizia della scomparsa di Sabrina, che era amata e benvoluta da tutti. Sabrina era molto conosciuta in città, per aver lavorato alla Città Vecchia Music Pub, nel centro storico, e in altri esercizi commerciali. Purtroppo, da tempo stava lottando contro un brutto male. Sono numerosi i messaggi di cordoglio e commiato anche sui social, per il dolore della perdita e il vuoto che lascia tra le persone che le hanno voluto bene.

Lascia la mamma Franca e i cognati Vincenzo con Fiorella, Claudio con Roberta e Maurizio con Monica.

Il santo rosario sarà recitato lunedì 2 settembre alle 18 nella camera ardente dell’Ospedale di Santa Corona. I Funerali avranno luogo mercoledì 4 settembre alle 09.30 nella Cattedrale di San Michele Arcangelo in Albenga.