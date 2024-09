Savona, la petizione per chiedere la riapertura di Corso Italia oltre quota mille

Da tre centinaia nella prima ora a oltre un migliaio di firme raccolte con la petizione lanciata dall'opposizione consiliare per chiedere la riapertura di corso Italia, nel tratto tra via dei Vegerio e via Paleocapa, pedonalizzata nel gennaio dello scorso anno.

Intanto ai nove negozi che hanno dato la propria disponibilità per raccogliere le firme se ne aggiungeranno altri tre e potrebbero aderire anche due stabilimenti balneari. Quella delle pedonalizzazione è una tematica che continua a fare discutere e a dividere i savonesi anche se il Comune, che ha affidato la stesura del Pums ad una società specializzata, non sembra intenzionato a fare passi indietro.

"Vedremo - dicono i consiglieri che hanno lanciato l'iniziativa - se il Comune, che parla tanto di condivisione e partecipazione, continuerà a non ascoltare i savonesi e ad andare dritto per la sua strada, anche con tutte queste adesioni alla nostra proposta".

Domani, 2 settembre la raccolta prosegue sul mercato, dalle dalle 10 alle 12 sul mercato. Si potrà firmare anche nei negozi aderenti all'iniziativa: Il Pellicano, (Via Manzoni); Caffè Centrale (piazza Mameli); Bar Olimpia (via dei Vegerio); Autoscuola Mura (Via Battisti); Pet Shop (Via dei Vegerio); Casa della Gomma (Corso Italia) ; Cocktail Balance (via Baglietto -Darsena) ; Polleria Cri e Mauri (corso Tardy e Benech); Bar Cucciolo (Via Boselli).