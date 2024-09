Due tir bloccati a Stella, disagi al traffico (FOTO)

Durante la notte, i vigili del fuoco sono stati mobilitati lungo la Strada Statale 334 a causa di due mezzi pesanti, diretti verso Stella, rimasti bloccati. I camion si sono trovati in difficoltà a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata, accentuate dalla presenza di un cantiere stradale.

L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con diverse auto che si sono trovate impossibilitate a proseguire, generando una lunga coda sulla strada.

Allertati immediatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per prestare assistenza. Dopo aver valutato la situazione, hanno guidato i conducenti dei mezzi pesanti nelle manovre necessarie per fare retromarcia e liberarsi dall'incastro.

Questo episodio, tuttavia, non è un caso isolato. Nonostante il divieto di transito per i mezzi pesanti sulla SS334, valido fino al 15 settembre e chiaramente indicato dalla segnaletica, continuano a verificarsi casi di veicoli che ignorano queste disposizioni.

Il passaggio dei mezzi pesanti sulla Sp 2 è consentito dalle 8:00 alle 18:00, con la presenza di movieri (al km 4+150 e al km 8+350 nella zona della cartiera) per regolare il traffico in caso di incrocio tra due mezzi. Dalle 18:00 alle 8:00 del giorno successivo, è invece in vigore il divieto di transito.