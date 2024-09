Stella: ancora un camion intraversato, riaperta la Statale 334 (FOTO)

AGGIORNAMENTO ORE 10.20: terminate le operazioni di messa in sicurezza, la viabilità è stata ripristinata. "Presi prima in una o nell'altra direzione in 10 minuti si risolve il problema. La mia preoccupazione è l'eccessiva tensione che si sta creando, c'è un gran clima di esasperazione - ha detto il sindaco Andrea Castellini - Come avevo già detto nelle riunioni in Prefettura o vengono posizionati i movieri come già avviene sulla provinciale anche sulla statale, o sennò non ci sara il modo di annullare il rischio".

La Strada Statale 334 "Del Sassello" è stata temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante che si è intraversato al km 7,800, a Stella. Questo è il terzo incidente simile che si verifica nell'arco di poche ore, creando disagi significativi alla circolazione.

Le autorità hanno immediatamente deviato il traffico sulla Strada Provinciale 2 per consentire l'intervento delle squadre Anas e delle forze dell'ordine, impegnate a gestire l'evento e a ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Nonostante il divieto di transito per i mezzi pesanti sulla SS334, in vigore fino al 15 settembre e chiaramente segnalato lungo il percorso, continuano a verificarsi casi di veicoli che ignorano tali disposizioni. Questi episodi contribuiscono a generare situazioni di pericolo e disagi per gli altri utenti della strada.

Per quanto riguarda la viabilità alternativa sulla Sp 2, il passaggio dei mezzi pesanti è consentito esclusivamente dalle 8:00 alle 18:00. In questa fascia oraria, la presenza di movieri ai km 4+150 e 8+350, nella zona della cartiera, garantisce la regolazione del traffico in caso di incrocio tra due veicoli di grandi dimensioni. Dalle 18:00 alle 8:00 del giorno successivo, invece, è in vigore un divieto di transito per i mezzi pesanti.