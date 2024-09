Albenga rende omaggio al “Poeta Fotografo” Virginio Bottaro: al Frantoio Sommariva una mostra postuma

Il Frantoio Sommariva di Albenga si prepara ad accogliere, dal 7 al 28 settembre 2024, una mostra fotografica dal sapore particolare. È una "mostra postuma" dedicata a Virginio Bottaro, il “Poeta Fotografo” di Pietra Ligure, un uomo che sapeva catturare l’essenza della vita e della bellezza in una frazione di secondo, spesso anche meno di quel “Trentesimo di secondo” che dà il titolo all'evento.

Virginio Bottaro, scomparso prematuramente a 55 anni nel gennaio 2020, era un uomo che, attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, riusciva a vedere il mondo con occhi diversi.

Infermiere al Santa Corona e fotografo di talento, Virginio aveva esplorato il mondo con la sua macchina fotografica, trovando bellezza in luoghi spesso trascurati e dimenticati. Le sue immagini, in particolare quelle in bianco e nero, erano cariche di una sensibilità unica, capace di catturare l’anima nascosta in paesaggi desolati, notturni, crepuscolari. Bottaro era maestro nel gioco di luci e ombre, trasmettendo nelle sue inquadrature la stessa bellezza e le stesse tenebre che abitavano il suo animo.

Durante la sua carriera, il “Poeta Fotografo” pietrese ha esposto le sue opere in diverse mostre, pubblicato su riviste prestigiose come National Geographic Italia e Reflex, e partecipato a progetti collettivi di grande rilievo. Era un uomo che, oltre a fotografare, scriveva, insegnava e condivideva la sua passione, arricchendo la comunità locale non solo con la sua arte, ma anche con la sua umanità.

La mostra “Un trentesimo di secondo”, organizzata dal fratello Francesco e dal nipote Daniele, in collaborazione con il Circolo Fotografico San Giorgio di Albenga, con il patrocinio della FIAF, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, non è solo un omaggio al suo talento, ma anche un’opportunità per tutti di ritrovare nelle sue immagini quella bellezza che lui sapeva vedere, anche dove gli altri non riuscivano.

Virginio Bottaro era più di un semplice fotografo; era un poeta dell'immagine, un narratore che con ogni scatto riusciva a raccontare storie profonde e toccanti. Questa mostra sarà un viaggio emozionale attraverso il suo sguardo, una celebrazione della vita e dell'arte di un uomo che ha saputo lasciare un segno indelebile nella fotografia e nel cuore di chi lo ha conosciuto e apprezzato.

L’inaugurazione e il vernissage della mostra “Un trentesimo di secondo” si terrà sabato 7 settembre alle 17.30. Appuntamento al Frantoio Sommariva di Albenga.